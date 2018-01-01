Костюк - Гарсия: прогноз и ставки на матч в Штутгарте

Марта Костюк и Каролин Гарсия сыграют во втором раунде турнира в Штутгарте.

Украинская теннисистка Марта Костюк встретится с француженкой Каролин Гарсией во втором раунде турнира в Штутгарте.

Букмекеры конторы bet365 считают фаворитом встречи француженку, установив коэффициент на ее победу 1,37, а на успех украинки – 3,46.

Их коллеги из betfair тоже отдают преимущество Гарсии. Так, ставки на ее триумф принимаются с коэффициентом 1,29, а на победу ее соперницы – 3,24.

Поединок Марта Костюк – Каролин Гарсия в рамках турнира в Штутгарте состоится 25 апреля.

Ранее сообщалось, что Костюк с победы начала турнир в Штутгарте

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