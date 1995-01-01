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Костюк станет первой ракеткой мира среди юниоров

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Марта Костюк станет лучшей теннисисткой в мире в категории U-18.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк по итогам этой неделе станет самой успешной юниоркой в рейтинге WTA.

Выход в основную сетку турнира в Штутгарте и победа над немкой Антонией Лоттнер в первом раунде позволят Костюк подняться на рекордное для себя место в топ-140 и гарантировали ей восхождение на первую строку рейтинга в категории U-18.

Стоит отметить, что топ-3 юниорского рейтинга замыкает еще одна украинка Даяна Ястремская, которой в середине мая исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк стала самой молодой участницей турнира в Штутгарте с 1995 года.

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Теги: Марта Костюк, теннис, WTA
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