Гарсия выбила Шарапову и сыграет с Костюк

Каролин Гарсия обыграла Марию Шарапову в матче турнира в Штутгарте.

Французская теннисистка Каролин Гарсия победила в матче первого круга турнира в Штутгарте против Марии Шараповой.

За почти 3 часа поединка россиянка выполнила 17 подач навылет, сделала 10 двойных ошибок и трижды взяла чужую подачу. Гарсия же совершила 6 эйсов, 4 двойные ошибки и упустила 6 брейк-поинтов.

Во втором круге Каролин Гарсия встретится с 15-летней украинкой Мартой Костюк, которая в стартовом матче обыграла немку Антонию Лоттнер.

Ранее сообщалось, что Костюк оценила свои шансы на победу во втором круге турнира в Штутгарте.

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