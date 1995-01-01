Костюк - Лоттнер: видео обзор победного для украинки матча турнира в Штутгарте

Марта Костюк обыграла Антонию Лоттнер в стартовом матче основной сетки турнира в Штутгарте.

15-летняя украинка Марта Костюк в двух сетах победила немецкую теннисистку Антонию Лоттнер в первом раунде турнира в Штутгарте.

В следующем круге Костюк сыграет с победительницей пары Мария Шарапова - Каролин Гарсия.

Обзор матча Костюк - Лоттнер:

Ранее сообщалось, что Марта Костюк стала самой молодой участницей турнира в Штутгарте с 1995 года.

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