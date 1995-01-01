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Костюк: Победа над Лоттнер не стала для меня большим сюрпризом

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Украинская теннисистка прокомментировала свою первую победу в основной сетке турнира в Штутгарте.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Юная теннисистка Марта Костюк выиграла первый матч в основной сетке турнира в Штутгарте. По словам украинки, победа над Антонией Лоттнер не стала для нее сюрпризом, а также прокомментировала свои шансы в следующем раунде, где встретится с Марией Шараповой или Каролин Гарсией.

"Не скажу, что победа стала для меня большим сюрпризом. Ради этого я много работаю, поэтому знаю, что могу играть на этом уровне.

Причина моего успеха? И талант, и трудолюбие. Дело и в том, и в другом. Если бы я не была талантливой, то не смогла бы быть на таком уровне. И также наоборот -  если бы я не работала  много, тоже здесь не оказалась бы. Так что, в моем случае это сочетание одного и второго.

Есть ли шансы в матче против Шараповой или Гарсии? Не знаю", - сказала Костюк после матча.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк является самой молодой участницей турнира в Штутгарте с 1995 года.

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Теги: Марта Костюк, турнир, теннис
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