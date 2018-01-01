Костюк с победы начала турнир в Штутгарте

Юная украинка легко разобралась с Антонией Лоттнер.

15-летняя Марта Костюк не перестает удивлять поклонников тенниса. Сперва юная украинка с легкостью прошла квалификацию турнира WTA категории Premier в Штутгарте, а теперь сумела разобрать на кусочки соперницу по первому раунду – Антонию Лоттнер.

Поединок продолжался 1 час и 21 минуту, за которые нашей спортсменке удалось 6 раз подать навылет, совершить 4 двойные ошибки и реализовать 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 6:1

За выход четвертьфинал украинской теннисистке придется пройти еще более серьезное испытание – обыграть победительницу пары Мария Шарапова – Каролин Гарсия.

Отметим, что это дебютная победа для Марты в основной сетке турниров WTA. Костюк уже обеспечила как минимум 133 позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Также со второго раунда соревнований начнет свои выступления другая наша спортсменка – Элина Свитолина.

Ранее сообщалось о том, что Марта Костюк – самая молодая участница турнира в Штутгарте с 1995 года.

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