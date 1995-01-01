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Марта Костюк – самая молодая участница турнира в Штутгарте с 1995 года

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В 1995 году на турнире в Штутгарте были две 15-летние теннисистки.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала самой молодой участницей основной сетки турнира WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, начиная с 1995 года.

Об этом сообщает официальный Twitter WTA.

В 1995 году на турнире в Штутгарте сыграли две 15-летние теннисистки: швейцарка Мартина Хингис и Марлен Вайнгартнер из Германии.

Марта КОстюк успешна прошла квалификацию турнира, обыграв в финале 35-ю ракетку мира француженку Ализе Корне.

В первом круге основной сетки Марта встретится с Антонией Лоттнер из Германии. 

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Теги: Марта Костюк, Штутгарт, теннис
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