Марта Костюк – самая молодая участница турнира в Штутгарте с 1995 года
В 1995 году на турнире в Штутгарте были две 15-летние теннисистки.
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала самой молодой участницей основной сетки турнира WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, начиная с 1995 года.
Об этом сообщает официальный Twitter WTA.
В 1995 году на турнире в Штутгарте сыграли две 15-летние теннисистки: швейцарка Мартина Хингис и Марлен Вайнгартнер из Германии.
Марта КОстюк успешна прошла квалификацию турнира, обыграв в финале 35-ю ракетку мира француженку Ализе Корне.
В первом круге основной сетки Марта встретится с Антонией Лоттнер из Германии.
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