Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Штутгарте.

Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде. Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль.

Даты: 23 – 29 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 816 000 долларов

Действующая чемпионка: Лаура Зигемунд (Германия)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Элина Свитолина (3), Елена Остапенко (4), Каролина Плишкова (5), Каролин Гарсия (6), Слоан Стивенс (7), Петра Квитова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 6:2

24.04 (12:30) Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) –

24.04 (14:00) Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Кики Бертенс (Нидерланды, LD) –

24.04 (15:30) Мария Шарапова (Россия, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 6) –

24.04 (19:30) Юлия Гёргес (Германия) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) –

24.04 (21:00) Барбора Стрыцова (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) –

25.04 (11:00) Петра Квитова (Чехия, 8) – Анжелика Кербер (Германия) –

25.04 (11:00) Мэдисон Кис (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) –

25.04 (11:00) Карина Виттёфт (Германия, LL) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) –

25.04 (11:00) Кристина Младенович (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония) –

25.04 (11:00) Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания) –

25.04 (11:00) Коко Вандевей (США, WC) – Слоан Стивенс (США, 7) –