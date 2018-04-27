Штутгарт (WTA): Вандевей вышла в финал, Плишкова сыграет с Контавейт

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Штутгарте.

Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде. Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль.

Даты: 23 – 29 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 816 000 долларов

Действующая чемпионка: Лаура Зигемунд (Германия)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Элина Свитолина (3), Елена Остапенко (4), Каролина Плишкова (5), Каролин Гарсия (6), Слоан Стивенс (7), Петра Квитова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Финал:

Коко Вандевей (США, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 5)/Анетт Контавейт (Эстония) –

Полуфинал:

Коко Вандевей (США, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:4, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Анетт Контавейт (Эстония) –

Четвертьфинал:

Анетт Контавейт (Эстония) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 6:7, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Елена Остапенко (Латвия, 4) – 2:1

Элина Свитолина (Украина, 3) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 7:6, 4:6, 2:6

Симона Халеп (Румыния, 1) – Коко Вандевей (США, WC) – 4:6, 1:6

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:2, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) – Анжелика Кербер (Германия) – 6:0, 2:0 (отказ Кербер)

Коко Вандевей (США, WC) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) – 6:4, 4:6, 6:3

Марта Костюк (Украина, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 1:6, 6:3, 5:7

Зарина Дияс (Казахстан, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 4) – 3:6, 0:6

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – 7:5 *отказ Мугуруса

Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 2:6, 6:1, 3:2 *отказ Вондроушова

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 7:6 (4), 6:3

Первый круг