Штутгарт (WTA): Свитолина сразится с Гарсией
Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде. Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль.
Даты: 23 – 29 апреля
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 816 000 долларов
Действующая чемпионка: Лаура Зигемунд (Германия)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Элина Свитолина (3), Елена Остапенко (4), Каролина Плишкова (5), Каролин Гарсия (6), Слоан Стивенс (7), Петра Квитова (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Марта Костюк
Расписание и результаты матчей:
Четвертьфинал:
Анетт Контавейт (Эстония) – Анастасия Павлюченкова (Россия) –
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Елена Остапенко (Латвия, 4) –
Элина Свитолина (Украина, 3) – Каролин Гарсия (Франция, 6) –
Симона Халеп (Румыния, 1) – Коко Вандевей (США, WC) –
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:2, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Анжелика Кербер (Германия) – 6:0, 2:0 (отказ Кербер)
Коко Вандевей (США, WC) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) – 6:4, 4:6, 6:3
Марта Костюк (Украина, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 1:6, 6:3, 5:7
Зарина Дияс (Казахстан, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 4) – 3:6, 0:6
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – 7:5 *отказ Мугуруса
Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 2:6, 6:1, 3:2 *отказ Вондроушова
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 7:6 (4), 6:3
Первый круг
Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 6:2
Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Кики Бертенс (Нидерланды, LD) – 6:2, 6:2
Мария Шарапова (Россия, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:3, 7:6 (6), 4:6
Юлия Гергес (Германия) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 2:6, 2:6
Барбора Стрыцова (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) – 4:6, 3:6
Петра Квитова (Чехия, 8) – Анжелика Кербер (Германия) – 3:6, 2:6
Мэдисон Кис (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:7 (7), 7:5, 4:6
Карина Виттефт (Германия, LL) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) – 3:6, 2:6
Кристина Младенович (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 6:7 (3), 6:7 (5)
Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 7:6 (5), 6:2
Коко Вандевей (США, WC) – Слоан Стивенс (США, 7) – 6:1, 6:0
Полная версия правил