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Штутгарт (WTA): Шарапова и Гарсия оспорят право сыграть с Костюк

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Штутгарте.
Лаура Зигемунд – прошлогодняя победительница турнира в Штутгарте
Лаура Зигемунд – прошлогодняя победительница турнира в Штутгарте
Getty Images

Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде. Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль.

Даты: 23 – 29 апреля
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 816 000 долларов
Действующая чемпионка: Лаура Зигемунд (Германия)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Элина Свитолина (3), Елена Остапенко (4), Каролина Плишкова (5), Каролин Гарсия (6), Слоан Стивенс (7), Петра Квитова (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 6:2
Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 6:1
24.04 (14:00) Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Кики Бертенс (Нидерланды, LD) –
24.04 (15:30) Мария Шарапова (Россия, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 6) –
24.04 (19:30) Юлия Гергес (Германия) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) –
24.04 (21:00) Барбора Стрыцова (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) –
25.04 (11:00) Петра Квитова (Чехия, 8) – Анжелика Кербер (Германия) –
25.04 (11:00) Мэдисон Кис (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) –
25.04 (11:00) Карина Виттёфт (Германия, LL) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) –
25.04 (11:00) Кристина Младенович (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония) –
25.04 (11:00) Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания) –
25.04 (11:00) Коко Вандевей (США, WC) – Слоан Стивенс (США, 7) –

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Теги: теннис, WTA, расписание матчей, результаты матчей, Элина Свитолина, Марта Костюк, Штутгарт
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