Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Штутгарте.

Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде. Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль.

Даты: 23 – 29 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 816 000 долларов

Действующая чемпионка: Лаура Зигемунд (Германия)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Элина Свитолина (3), Елена Остапенко (4), Каролина Плишкова (5), Каролин Гарсия (6), Слоан Стивенс (7), Петра Квитова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

25.04 (21:00) Симона Халеп (Румыния, 1) – Магдалена Рыбарикова (Словакия)

26.04 (11:00) –

26.04 (11:00) Лаура Зигемунд (Германия, WC)

26.04 (11:00) Марта Костюк (Украина, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 6)

26.04 (11:00) – Елена Остапенко (Латвия, 4)

26.04 (11:00) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2)

26.04 (11:00) Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q)

26.04 (11:00) Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Вероника Кудерметова (Россия, Q)

Первый круг

Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 6:2

Марта Костюк (Украина, Q) – Антония Лоттнер (Германия, WC) – 6:4, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Кики Бертенс (Нидерланды, LD) – 6:2, 6:2

Мария Шарапова (Россия, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:3, 7:6(6), 4:6

Юлия Гергес (Германия) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 2:6, 2:6

Барбора Стрыцова (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) – 4:6, 3:6

25.04 (19:30) Петра Квитова (Чехия, 8) – Анжелика Кербер (Германия) –

Мэдисон Кис (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:7 (7), 7:5, 4:6

25.04 (15:20) Карина Виттефт (Германия, LL) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) –

25.04 (16:55) Кристина Младенович (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония) –

Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 7:6 (5), 6:2

25.04 (15:40) Коко Вандевей (США, WC) – Слоан Стивенс (США, 7) –