Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Штутгарте.

Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде. Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль.

Даты: 23 – 29 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 816 000 долларов

Действующая чемпионка: Лаура Зигемунд (Германия)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (2), Элина Свитолина (3), Елена Остапенко (4), Каролина Плишкова (5), Каролин Гарсия (6), Слоан Стивенс (7), Петра Квитова (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:2, 6:3

26.04 (19:30) Анетт Контавейт (Эстония) – Анжелика Кербер (Германия) –

26.04 (14:30) Коко Вандевей (США, WC) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) –

26.04 (15:30) Марта Костюк (Украина, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 6) –

26.04 (12:30) Зарина Дияс (Казахстан, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 4) –

26.04 (21:00) Анастасия Павлюченкова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) –

26.04 (16:00) Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) –

26.04 (14:00) Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) –

Первый круг