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Костюк узнала соперницу в первом круге Штутгарта

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В первом круге Марта встретится с немкой Лоттнер.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк узнала, с кем будет соревноваться на старте основной сетки турнира в Штутгарте.

15-летняя украинка вышла на представительницу Германии Антони Лоттнер.

Если Марта выиграет у Лоттнер, она попадет на победительницу пары Шарапова - Гарсия.

Напомним, в финале квалификации Костюк обыграла француженку Ализе Корне

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Теги: Марта Костюк, Ализе Корне, Антони Лоттнер, Штутгарт
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