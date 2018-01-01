Костюк узнала соперницу в первом круге Штутгарта
В первом круге Марта встретится с немкой Лоттнер.
Украинская теннисистка Марта Костюк узнала, с кем будет соревноваться на старте основной сетки турнира в Штутгарте.
15-летняя украинка вышла на представительницу Германии Антони Лоттнер.
Если Марта выиграет у Лоттнер, она попадет на победительницу пары Шарапова - Гарсия.
Напомним, в финале квалификации Костюк обыграла француженку Ализе Корне.
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