Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Барселоне.

Barcelona Open Banc Sabadell или Trofeo Conde de Godó – мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Барселоне (Испания) на открытых грунтовых кортах комплекса Real Club de Tenis Barcelona. С 2009 года относится к серии ATP 500 с турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде.

Даты: 23 – 29 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 2 510 900 евро

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Григор Димитров (2), Доминик Тим (3), Давид Гоффен (4), Пабло Карреньо-Буста (5), Новак Джокович (6), Диего Шварцман (7), Роберто Баутиста-Агут (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) – Николас Джарри (Чили) – 7:6 (4), 6:7 (3), 6:4

Малек Жазири (Тунис) – Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 6:4

Душан Лайович (Сербия, LD) – Педро Мартинес-Портеро (Испания, WC) – 6:4, 6:7 (5), 6:3

Марсель Гранольерс (Испания, WC) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:2, 6:2

Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) – Джаред Доналдсон (США) – 6:3, 6:1

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Юити Сугита (Япония) – 7:6 (5), 7:6 (5)

Стефанос Циципас (Греция) – Корентен Муте (Франция, Q) – 6:4, 6:1

23.04 (16:55) Томми Робредо (Испания, WC) – Иво Карлович (Хорватия) – 7:6 (5), 6:7 (8), 4:6

23.04 (17:45) Рикардо Охеда-Лара (Испания, Q) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 0:6, 4:6

Леонардо Майер (Аргентина) – Миша Зверев (Германия) – 6:3, 6:0

24.04 (12:00) Мартин Клижан (Словакия, Q) – Федерико Дельбонис (Аргентина) –

24.04 (12:00) Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) –

24.04 (13:30) Илья Ивашко (Беларусь, Q) – Жиль Симон (Франция) –

24.04 (13:30) Петер Гоевчик (Германия) – Гидо Пелья (Аргентина) –

24.04 (15:00) Хауме Мунар (Испания, WC) – Жоау Соуза (Португалия) –

24.04 (15:00) Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Алексей Ватутин (Россия, LL) –