Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Барселоне.

Barcelona Open Banc Sabadell или Trofeo Conde de Godó – мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Барселоне (Испания) на открытых грунтовых кортах комплекса Real Club de Tenis Barcelona. С 2009 года относится к серии ATP 500 с турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде.

Даты: 23 – 29 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 2 510 900 евро

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Григор Димитров (2), Доминик Тим (3), Давид Гоффен (4), Пабло Карреньо-Буста (5), Новак Джокович (6), Диего Шварцман (7), Роберто Баутиста-Агут (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Третий круг

26.04 (12:00) Фелисьяно Лопес (Испания, 12) – Мартин Клижан (Словакия, Q) –

26.04 (12:00) Йозеф Ковалик (Словакия, LL) – Доминик Тим (Австрия, 3) –

26.04 (13:30) Стефанос Циципас (Греция) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10) –

26.04 (13:30) Малек Жазири (Тунис) – Григор Димитров (Болгария, 2) –

26.04 (15:00) Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) – Адриан Маннарино (Франция, 11) –

26.04 (15:00) Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) –

26.04 (16:30) Пабло Андухар (Испания, LL) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) –

26.04 (16:30) Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 16) –

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Марсель Гранольерс (Испания, WC) – 4:6, 7:6, 6:2

Фелисьяно Лопес (Испания, 12) – Душан Лайович (Сербия, LD) – 6:4, 2:6, 6:4

Малек Жазири (Тунис) – Эрнесто Эскобедо (США, LL) – 6:4, 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – Иво Карлович (Хорватия) – 6:7, 6:2, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 11) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:4, 7:6

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Кей Нисикори (Япония, 14) – 6:3 *отказ Нисикори

Григор Димитров (Болгария, 2) – Жиль Симон (Франция) – 6:2, 6:1

Доминик Тим (Австрия, 3) – Хауме Мунар (Испания, WC) – 7:6, 6:1

Мартин Клижан (Словакия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 6/WC) – 6:2, 1:6, 6:3

Йозеф Ковалик (Словакия, LL) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:3

Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10) – 6:3, 3:6, 4:6

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:4, 6:4

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 7) – Стефанос Циципас (Греция) – 2:6, 1:6

Пабло Андухар (Испания) – Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – 6:4, 6:3

Леонардо Майер (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия, 16) – 4:6, 3:6

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) – Николас Джарри (Чили) – 7:6 (4), 6:7 (3), 6:4

Малек Жазири (Тунис) – Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 6:4

Душан Лайович (Сербия, LD) – Педро Мартинес-Портеро (Испания, WC) – 6:4, 6:7 (5), 6:3

Марсель Гранольерс (Испания, WC) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:2, 6:2

Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) – Джаред Доналдсон (США) – 6:3, 6:1

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Юити Сугита (Япония) – 7:6 (5), 7:6 (5)

Стефанос Циципас (Греция) – Корентен Муте (Франция, Q) – 6:4, 6:1

23.04 (16:55) Томми Робредо (Испания, WC) – Иво Карлович (Хорватия) – 7:6 (5), 6:7 (8), 4:6

23.04 (17:45) Рикардо Охеда-Лара (Испания, Q) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 0:6, 4:6

Леонардо Майер (Аргентина) – Миша Зверев (Германия) – 6:3, 6:0

Мартин Клижан (Словакия, Q) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:7 (5), 6:4

Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 2:6, 4:6

Илья Ивашко (Беларусь, Q) – Жиль Симон (Франция) – 2:6, 3:6

Петер Гоевчик (Германия) – Гидо Пелья (Аргентина) – 4:6, 4:6

Хауме Мунар (Испания, WC) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 3:6, 7:5

Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Алексей Ватутин (Россия, LL) – 7:5, 5:7, 6:3