Костюк пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте
Юная украинка Марта Костюк добыла себе место в основной сетке турнира в Штутгарте серии Premier.
15-летняя Костюк встретилась с 35-й ракеткой мира Ализе Корне из Франции в финале квалификации турнира Porsche Tennis Grand Prix.
На протяжении всего матча инициатива переходила от одной теннисистки к другой, но в итоге в двухчасовом противостоянии украинка смогла оформить победу.
В первом матче основы соперницей Костюк могут стать испанка Карла Суарес Наварро, обладательница “wild card“ немка Антонии Лоттнер или соперница из квалификации.
Porsche Tennis Grand Prix - Premier. Квалификация. Финал
Марта Костюк (Украина) - Ализе Корне (Франция, 1) - 4:6, 6:2, 6:3
Ранее сообщалось, что на пути к основной сетке Костюк сначала выбила Юлию Миддендорф из Германии, а затем обыграла румынку Александру Каданцу
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил