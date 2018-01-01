Костюк пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте

Марта Костюк выиграла квалификацию в матче против Ализе Корне.

Юная украинка Марта Костюк добыла себе место в основной сетке турнира в Штутгарте серии Premier.

15-летняя Костюк встретилась с 35-й ракеткой мира Ализе Корне из Франции в финале квалификации турнира Porsche Tennis Grand Prix.

На протяжении всего матча инициатива переходила от одной теннисистки к другой, но в итоге в двухчасовом противостоянии украинка смогла оформить победу.

В первом матче основы соперницей Костюк могут стать испанка Карла Суарес Наварро, обладательница “wild card“ немка Антонии Лоттнер или соперница из квалификации.

Porsche Tennis Grand Prix - Premier. Квалификация. Финал

Марта Костюк (Украина) - Ализе Корне (Франция, 1) - 4:6, 6:2, 6:3

Ранее сообщалось, что на пути к основной сетке Костюк сначала выбила Юлию Миддендорф из Германии, а затем обыграла румынку Александру Каданцу

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