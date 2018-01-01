Капитан сборной Канады: Знали, что Украина - непростой соперник

Сильвен Брюно поблагодарил своих подопечных, которые смогли обыграть Украины, занимавшее лучшее место в рейтинге.

Капитан сборной Канады Сильвен Брюно прокомментировал победу своей команды над Украиной в Кубке Федерации.

"Я очень горжусь своей командой. Мы знали, что играем против непростого соперника, так как Украина в рейтинге находится выше нас. Но мы сражались. Несмотря на все неприятности, которые нас сопровождали, мы справились и выиграли. Все это благодаря нашим девушкам", - цитирует Брюно Tenniscanada.com.

Ранее iSport.ua сообщал, почему Украине не удалось обыграть Канаду.

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