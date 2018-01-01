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Свитолина: Думаю, в следующем сезоне Конте в Челси уже не будет

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала за кого в Англии болеет, почему ходит на футбол и о чем общалась с Андреем Шевченко.
Элина Свитолина и Андрей Шевченко
Элина Свитолина и Андрей Шевченко
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Лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину частенько видят на футбольных матчах. Корреспондент Профутбола встретился со спортсменкой на матче Тоттенхэм - Манчестер Сити.

В большом интервью Элина Свитолина призналась, за что так любит футбол, за кого из английских команд болеет и почему, рассказала, как Андрей Шевченко приходил на Уимблдон смотреть ее матч, и заверила, что внимательно следит за игрой сборной Украины. Также Элина рассказала, что имеет друзей среди футболистов.

Тем временем без Элины Свитолиной сборная Украины в Кубке Федерации уступила Канаде и вылетела из второй Мировой группы.

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Теги: сборная Украины, Элина Свитолина, теннис
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