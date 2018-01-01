Цуренко: Надеялась на какие-то чудо-удары

Леся Цуренко прокомментировала свое поражение Эжени Бушар в матче Кубка Федерации.

Леся Цуренко прокомментировала свое поражение в поединке второго игрового дня против сборной Канады от Эжени Бушар.

"Это был трудный поединок. Эжени сыграла очень хорошо сегодня, а мне пришлось много двигаться.

Из-за субботнего матча я чувствовала себя в этой игре немного слабее физически. Обычно я остаюсь довольно сильной и могу отыграть весь турнир без проблем. Но два дня подряд у меня были тяжелые матчи. Я надеялась на какие-то чудо-удары, но, к сожалению, этого не случилось", - заявила Цуренко в комментарии fedcup.com

Напомним, Украина уступила Канаде и покинула Мировую группу Кубка Федерации.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!