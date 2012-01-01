Украина проиграла Канаде: когда личные приоритеты выше страны

Украина уступила Канаде, покинув вторую Мировую группу Кубка Федерации.

В последние годы украинский женский теннис находится на подъеме – мы все радуемся успехам Элины Свитолиной, с оптимизмом смотрим, как поднимается к вершинам юная Марта Костюк, восхищаемся победами на турнирах Леси Цуренко и Катерины Бондаренко. Но в тоже время в главном командном теннисном турнире Кубке Федерации мы скатились в третий по уровню дивизион.

В своей истории Украина дважды доходила до первой Мировой группы (2010 и 2012 года) и оба раза вылетала после первых же матчей. Имея в составе одну из лучших теннисисток мира Элину Свитолину, наша сборная уже 6 лет не была представлена в числе лучших сборных мира. При этом у нас четыре теннисистки из первой сотни мирового рейтинга, три теннисистки в топ-50 парного разряда.

В этом году мы мечтали попасть в первую Мировую группу, но вместо этого отправляемся в Евро-Африканскую зону. Главной причиной будет названа неудачная жеребьевка – сперва нам пришлось играть в Австралии, хотя вся теннисная элита перебралась на азиатские турниры. Сейчас матч в Канаде был аккурат перед стартом европейской грунтовой части сезона. Увы, личные интересы стали выше командных.

С Австралией у лидеров нашего тенниса вообще не нашлось времени, чтобы сыграть – в итоге с лучшими австралийскими теннисистками играли юная Марта Костюк и сестры Киченок. И они едва не вытянули то противостояние, проиграв 2:3.

На Канаду подтянулись более опытные игроки – Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук. Именно этот состав играл в 2012 году в первой мировой группе с Италий. Но опасения были уже до старта матчей, когда Цуренко из-за травмы снялась с турнира накануне матчей в Кубке Федерации. Стало понятно, что главная нагрузка будет на Катерину Бондаренко, которая за март/апрель не выиграла ни одного матча.

И при том, что Цуренко ехала в Канаду с травмой, заявка Украины оставалась неполной – всего три теннисистки. Тренерский штаб решил, что хватит. Или не смог найти желающих приехать в команду.

В итоге, мы проиграли Канаде. Хотя у них нет ни одной теннисистки из топ-100. Да, есть одна из самых сексуальных теннисисток мира экс-пятая Эжени Бушар, но она в этом году не выиграла ни одного матча против соперниц из топ-50. До встречи с Лесей Цуренко в воскресенье…

Наших девочек упрекать рука не поднимается. Леся Цуренко свой первый матч выиграла, а в матче с Бушар доигрывала с травмой на одной ноге и просто не могла передвигаться по корту. Катерина Бондаренко, пребывая не в лучшей форме, делала все что могла, но три матча за два дня провести на победном уровне не так просто.

La canadiense @geniebouchard gana un partido dramático por 46 62 76(5) ante una acalambrada @LTsurenko para poner a su país arriba en el play-off del grupo Mundial II #FedCup



🇨🇦2⃣🆚1⃣🇺🇦 pic.twitter.com/h6YwQrdr8y — Fed Cup ES (@FedCup_es) 22 апреля 2018 г.

А в это время Элина Свитолина отдыхала у себя дома в Лондоне, ходила на футбольные матчи и думала о старте в Штутгарте, где ей матч второго круга предстоит сыграть в среду. Та же Бондаренко после матчей в Канаде уже во вторник сыграет на турнире в Стамбуле.

Главная победа Канады была добыта еще до начала матчей, когда в качестве покрытия был выбран хард. Элина Свитолина, делая ставку на личные турниры на грунте, решила не ехать в сборную. Не сыграв в этом году за национальную команду, Свитолина со стороны наблюдала, как Украина вновь возвращается в Евро-Африканскую зону. Спустя два года после выхода во вторую Мировую группу.

Лишь находясь внутри команды можно найти причины провала Украины – невозможность собрать всех лучших, неправильная тактика, неумение выявить слабые стороны соперниц, а может просто стечение обстоятельств. Но по факту – мы вновь разочарованы результатом.

Теперь, чтобы вернуться во Вторую Мировую группу, Украине надо будет в следующем году выиграть группу в Евро-Африканской зоне, а потом победить в матче плей-офф.

Надеемся, эту задачу мы будем выполнять уже с Элиной Свитолиной и теми нашими теннисистками, которые будут в форме и играть с большим желанием творить подвиги, подобные тому, как Надя Киченок в феврале в матче с Дарьей Гавриловой.

Артем Посередько, iSport.ua