Костюк вышла в финал квалификации в Штутгарте

Юная украинка имеет шанс впервые в карьере сыграть на турнире серии Premier.

Юная звезда украинского тенниса 15-летняя Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира в Штутгарте серии Premier.

В матче второго круга против румынки Александры Каданцу Костюк начала не лучшим образом, упустив свою подачу, но потом выиграла четыре гейма подряд и повела 4:2.

Увы, удержать преимущество Марте не удалось – она позволила сопернице даже выйти вперед, но в нужный момент сделал брейк и сравняла счет 5:5. Защитив подачу под ноль, украинка выполнила очередной брейк и выиграла сет.

Второй сет Костюк начала увереннее, защитив свою подачу и сделав брейк, после чего Каданцу снялась с поединка.

Марта Костюк (Украина) - Александра Каданцу (Румыния) - 7:5, 2:0, отказ

В финале отборочного турнира украинка сыграет с первой сеяной в квалификации - Ализе Корне из Франции, которая в мировом рейтинге занимает 35-ю позицию.

Также в квалификации примет участие другая представительница Украины – Даяна Ястремская. С основной сетки начнет выступления Элина Свитолина.

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