Кубок Федерации: Чехия вышла в финал, Россия вылетела из Мировой группы
В Кубке Федерации 21-22 апреля проходят полуфиналы первой Мировой группы, а также матчи плей-офф за право выйти в первую Мировую группы или остаться во второй.
Полуфиналы Кубка Федерации:
Германия – Чехия 1:3
Петра Квитова (Чехия) – Юлия Гергес (Германия) 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) 7:5, 6:3
Юлия Гергес (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) 6:4, 6:2
Петра Квитова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) 6:2,6:2
Франция – США – 1:1*
Слоун Стивенс (США) – Полин Парментье (Франция) 7:6, 7:5
Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США) 1:6, 6:3, 6:2
Слоун Стивенс (США) – Кристина Младенович (Франция)
Полин Парментье (Франция) – Коко Вандевей (США)
Плей-офф первой Мировой группы:
Австралия – Нидерланды 4:1
Беларусь – Словакия 2:1*
Румыния – Швейцария 3:0
Италия – Бельгия 0:3
Плей-офф второй Мировой группы:
Япония – Великобритания 3:2
Россия – Латвия 1:3
Испания – Парагвай 3:0
Канада – Украина 1:1*
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил