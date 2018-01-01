Кубок Федерации: Чехия и США вышли в финал, Россия вылетела из Мировой группы
В Кубке Федерации 21-22 апреля проходят полуфиналы первой Мировой группы, а также матчи плей-офф за право выйти в первую Мировую группы или остаться во второй.
Полуфиналы Кубка Федерации:
Германия – Чехия 1:4
Петра Квитова (Чехия) – Юлия Гергес (Германия) 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) 7:5, 6:3
Юлия Гергес (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) 6:4, 6:2
Петра Квитова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) 6:2,6:2
Синякова К./Стрыцова Б. (Чехия) - Гергес Ю./Гренефельд А. (Германия) 7:5, 0:0 (отказ немецкой пары)
Франция – США – 1:3
Слоун Стивенс (США) – Полин Парментье (Франция) 7:6, 7:5
Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США) 1:6, 6:3, 6:2
Слоун Стивенс (США) – Кристина Младенович (Франция) 6:2, 6:0
Мэдисон Кис (США) - Полин Парментье (Франция) 7:6(4), 6:4
Парная встреча отменена
Плей-офф первой Мировой группы:
Австралия – Нидерланды 4:1
Беларусь – Словакия 3:2
Румыния – Швейцария 3:1
Италия – Бельгия 0:4
Плей-офф второй Мировой группы:
Япония – Великобритания 3:2
Россия – Латвия 2:3
Испания – Парагвай 3:1
Канада – Украина 1:1*
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