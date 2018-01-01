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Кубок Федерации: Чехия и США вышли в финал, Россия вылетела из Мировой группы

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На выходных 21-22 апреля в мире играются матчи женского Кубка Федерации.
Кубок Федерации: Чехия и США вышли в финал, Россия вылетела из Мировой группы
Getty Images

В Кубке Федерации 21-22 апреля проходят полуфиналы первой Мировой группы, а также матчи плей-офф за право выйти в первую Мировую группы или остаться во второй.

Полуфиналы Кубка Федерации:

Германия – Чехия 1:4

Петра Квитова (Чехия) – Юлия Гергес (Германия) 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) 7:5, 6:3
Юлия Гергес (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия) 6:4, 6:2
Петра Квитова (Чехия) – Анжелик Кербер (Германия) 6:2,6:2
Синякова К./Стрыцова Б. (Чехия) - Гергес Ю./Гренефельд А. (Германия) 7:5, 0:0 (отказ немецкой пары)

Франция – США – 1:3

Слоун Стивенс (США) – Полин Парментье (Франция) 7:6, 7:5
Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США) 1:6, 6:3, 6:2
Слоун Стивенс (США) – Кристина Младенович (Франция) 6:2, 6:0
Мэдисон Кис (США) - Полин Парментье (Франция) 7:6(4), 6:4
Парная встреча отменена

Плей-офф первой Мировой группы:

Австралия – Нидерланды 4:1
Беларусь – Словакия 3:2
Румыния – Швейцария 3:1
Италия – Бельгия 0:4

Плей-офф второй Мировой группы:

Япония – Великобритания 3:2
Россия – Латвия 2:3
Испания – Парагвай 3:1
Канада – Украина 1:1*

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Теги: Кубок Федерации, теннис
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