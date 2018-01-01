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Кубок Федерации: Цуренко вывела вперед Украину в матче с Канадой

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Украина встречается с Канадой в рамках матчевой встречи плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации.
Леся Цуренко и ее соперница
Леся Цуренко и ее соперница
tenniscanada.com

Леся Цуренко сумела принести первое очко для сборной Украины в рамках матчевой встречи плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации против Канады. Вторая ракетка Украины в трех сетах обыграла Бьянку Андрееску.

Начало поединка выдалось не лучшим образом для нашей спортсменки – первая партия в пользу канадки. Однако Леся сумела собраться, оставив за собой два последующих сета.

Канада – Украина 0:1
Бьянка Андрееску – Леся Цуренко 6:4, 3:6, 0:4

Следующий матч противостояния Украина – Канада проведут Катерина Бондаренко и Эжени Бушар, который начнется в 22:50 по киевскому времени.

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Теги: теннис, Кубок Федерации, сборная Украины по теннису, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Ольга Савчук
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