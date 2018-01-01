Кубок Федерации: Цуренко с травмой проиграла Бушар

Украина встречается с Канадой в рамках матчевой встречи плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации.

Леся Цуренко сумела принести первое очко для сборной Украины в рамках матчевой встречи плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации против Канады. Вторая ракетка Украины в трех сетах обыграла Бьянку Андрееску.

Начало поединка выдалось не лучшим образом для нашей спортсменки – первая партия в пользу канадки. Однако Леся сумела собраться, оставив за собой два последующих сета.

Канада – Украина 0:1

Бьянка Андрееску – Леся Цуренко 6:4, 3:6, 0:4

Во втором матче дня Эжени Бушар одержала победу над Катериной Бондаренко.

Этот поединок продолжался 1 час 40 минут, за которые Бушар 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Бондаренко 13 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Эйсов у нее не было.

Канада – Украина 1:1

Эжени Бушар – Катерина Бондаренко 6:4, 3:6, 0:4

Второй игровой день:

Открывали второй игровой день первые номера сборных – Леся Цуренко и Эжени Бушар.

Первый сет Цуренко провела очень сильно, реализовала два брейк-пойнта и выиграла его 6:4, а вот во втором сете Леся много ошибалась, чем воспользовалась Бушар, выиграв четыре гейма подряд со счета 2:2, а с ними и сет.

На старте решающей партии Цуренко не воспользовалась тремя брейкпоинтами, но в затяжном пятом гейме с шестой попытки смогла выполнить брейк. Бушар сразу же делает обратный брейк и сравнивает счет 3:3.

Без брейкпоинтов теннисистки дошли до тайбрейка, но там Цуренко из-за проблем с бедром не могла полноценно подавать и с трудом передвигалась по корту. Даже играя на одной ноге, Цуренко едва ли не вытащила этот матч. В решающий момент Бушар заработала матч-бол и мощной подачей завершила матч в пользу своей сборной.

На четвертую игру матчевого противостояния Канада - Украина заявлены Габи Добровски и Катерина Бондаренко.

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