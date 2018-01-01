Кубок Федерации: Бондаренко и Савчук уступили в решающем матче противостояния с Канадой

Украина встречается с Канадой в рамках матчевой встречи плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации.

Леся Цуренко сумела принести первое очко для сборной Украины в рамках матчевой встречи плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации против Канады. Вторая ракетка Украины в трех сетах обыграла Бьянку Андрееску.

Начало поединка выдалось не лучшим образом для нашей спортсменки – первая партия в пользу канадки. Однако Леся сумела собраться, оставив за собой два последующих сета.

Канада – Украина 0:1

Бьянка Андрееску – Леся Цуренко 6:4, 3:6, 0:4

Во втором матче дня Эжени Бушар одержала победу над Катериной Бондаренко.

Этот поединок продолжался 1 час 40 минут, за которые Бушар 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Бондаренко 13 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Эйсов у нее не было.

Канада – Украина 1:1

Эжени Бушар – Катерина Бондаренко 6:2, 7:5

Второй игровой день:

Открывали второй игровой день первые номера сборных – Леся Цуренко и Эжени Бушар.

Первый сет Цуренко провела очень сильно, реализовала два брейк-пойнта и выиграла его 6:4, а вот во втором сете Леся много ошибалась, чем воспользовалась Бушар, выиграв четыре гейма подряд со счета 2:2, а с ними и сет.

На старте решающей партии Цуренко не воспользовалась тремя брейкпоинтами, но в затяжном пятом гейме с шестой попытки смогла выполнить брейк. Бушар сразу же делает обратный брейк и сравнивает счет 3:3.

Без брейкпоинтов теннисистки дошли до тайбрейка, но там Леся из-за проблем с бедром не могла полноценно подавать и с трудом передвигалась по корту. Даже играя на одной ноге, Цуренко едва ли не вытащила этот матч. В решающий момент Эжени заработала матч-бол и мощной подачей завершила матч в пользу своей сборной.

Канада – Украина 2:1

Эжени Бушар – Леся Цуренко 6:4, 2:6, 7:6 (5)

Габриэла Дабровски и Катерина Бондаренко встречались в заключительном матче одиночного разряда. Поединок уверенней начала канадка. Бондаренко провалила гейм на своей подаче и отдала сет. Во второй партии украинка смотрелась уверенней и не позволила Дабровски увеличить свое преимущество (1:1). В финальном сете Бондаренко не оставила шансов своей сопернице и довела матч до победы.

Отметим, что поединок длился полтора часа. За это время Дабровски записала в свой актив 9 эйсов, один брейк-поинт и совершила две двойных ошибки. В свою очередь Бондаренко реализовала четыре брейк-поинта и дважды подала на вылет.

Канада – Украина 2:2

Габриэла Дабровски – Катерина Бондаренко 6:3, 2:6, 1:6

Исход противостояния решался в парном поединке, где Катерина Бондаренко с Ольгой Савчук противостояли Габриэле Дабровски и Бьянки Андрееску. Канадки оставили за собой первый сет, где добыли победу (6:3). Вторую партию украинки провели значительно лучше и сумели-таки сравнять счет в матче. Однако в решающий момент Дабровский и Андрееску все-таки добыли победу для Канады в матче с Украиной.

Отметим, что в финальном матче украинки не сделали ни одного эйса, в то время, как Канада записала на свой счет семь. Также Бондаренко и Савчук допустили семь двойных ошибки.

Канада – Украина 3:2

Дабровски/Андрееску – Бондаренко/Савчук 6:3, 4:6, 6:3

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