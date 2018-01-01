Свитолина узнала потенциальных соперниц на турнире в Штутгарте
Украинка начнет соревнования WTA категории Premier со второго раунда.
Состоялась жеребьевка турнира WTA в Штутгарте (Германия).
У первых четырех сеяных, среди которых и наша Элина Свитолина, соперниц по первому кругу нет.
Украинка начнет соревнования со второго раунда, где встретится с победительницей пары Юлия Гергес – Анастасия Севастова.
Отметим, что через квалификацию в основную сетку турнира попробуют пробиться другие спортсменки из Украины – Марта Костюк и Даяна Ястремская. Первая из них успешно начала отборочный цикл, одержав победу над Юлией Миддендорф.
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