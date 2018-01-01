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Штутгарт (WTA): Костюк успешно начала квалификацию

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Украинка сумела победить в матче первого раунда квалификации турнира в Штутгарте.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк обыграла Юлию Миддендорф из Германии в поединке первого круга квалификационного раунда турнира в Штутгарте – 6:1, 6:2.

Для победы украинке потребовалось меньше часа. Наша спортсменка сумела выиграть пять геймов на подаче соперницы и проиграла один свой гейм.

В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Александра Каданцу (Румыния) – Бернарда Пера (США).

Также в квалификации примет участие другая представительница Украины – Даяна Ястремская. С основной сетки начнет выступления Элина Свитолина.

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Теги: теннис, WTA, Марта Костюк, Штутгарт
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