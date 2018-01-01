Цуренко: Надеюсь, мне удастся выиграть оба одиночных матча

Леся Цуренко надеется принести сборной Украины два очка.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала об ожиданиях от противостояния с Канадой в Кубке Федерации.

"Место в рейтинге не имеет большого значения, но сейчас я первый номер сборной Украины. Я надеюсь, мне удастся выиграть оба одиночных матча и принести команде два очка. Я рада, что выйду на корт первой, а потом буду поддерживать Катерину Бондаренко в игре с Эжени Бушар. ПОтому что когда переживаешь за партнеров по команде, тратишь очень много энергии, которой потом может не хватить в игре", - сказала Цуренко пресс-службе турнира.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко откроет серию серию матчей Украина - Канада в поединке с Франсуазой Абандой. После на корт выйдет Катерина Бондаренко, чтобы побороться с Эжени Бушар.

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