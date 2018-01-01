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Цуренко: Надеюсь, мне удастся выиграть оба одиночных матча

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Леся Цуренко надеется принести сборной Украины два очка.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала об ожиданиях от противостояния с Канадой в Кубке Федерации.

"Место в рейтинге не имеет большого значения, но сейчас я первый номер сборной Украины. Я надеюсь, мне удастся выиграть оба одиночных матча и принести команде два очка. Я рада, что выйду на корт первой, а потом буду поддерживать Катерину Бондаренко в игре с Эжени Бушар. ПОтому что когда переживаешь за партнеров по команде, тратишь очень много энергии, которой потом может не хватить в игре", - сказала Цуренко пресс-службе турнира.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко откроет серию серию матчей Украина - Канада в поединке с Франсуазой Абандой. После на корт выйдет Катерина Бондаренко, чтобы побороться с Эжени Бушар.

Читайте также анонс матча Канада – Украина. 

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Теги: Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Кубок Федерации, сборная Украины по теннису, теннис
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