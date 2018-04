Кубок Федерации: Цуренко и Абанда сыграют в стартовом матче Канада – Украина

В Монреале прошла жеребьевка матча второй Мировой группы Кубка Федерации, где Украина сыграет с Канадой.

Серию матчей откроют Леся Цуренко и Франсуаза Абанда поединком в Канаде, который состоится в субботу, 21-го апреля. В этот же день Катерина Бондаренко померяется силами с Эжени Бушар.

🇨🇦🆚🇺🇦 #FedCup@franckie_abanda will be up first for @TennisCanada against Lesia Tsurenko followed by @geniebouchard against Kateryna Bondarenko pic.twitter.com/3ZpykbNwjO