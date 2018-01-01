Канада – Украина: анонс матча Кубка Федерации

Украина без своей главной звезды попробует остаться в Мировой группе.

Перед стартовом грунтового сезона у женщин внимание теннисных болельщиков переключается на борьбу сборных в Кубке Федерации.

Украина после поражения резервным составом в матче с Австралией теперь будет бороться за право остаться во второй Мировой группе в противостоянии с Канадой.

В рейтинге сборных Украина занимает 15-е место, тогда как Канада – 18-я, что говорит о примерно равных шансах на успех с небольшим преимуществом Украины.

Украина прибыла в Монреаль без своей главной звезды четвертой ракетки мира Элины Свитолиной, для которой перелет в Канаду накануне старта грунтового сезона не вписывается в соревновательные планы.

Но и без нее наши девушки находятся в лучшем положении в мировом рейтинге – Леся Цуренко 41-я в мире, Катерина Бондаренко 78-я в мире в одиночке и 56-я в паре, а Ольга Савчук 50-я в парном рейтинге.

Главной звездой сборной Канады является экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар, сейчас занимающая 117-ю позицию. Но главное оружие Канады - Габриэла Дабровски, идущая десятой в парах. "Кленовые" также заявили 21-летнюю Франсуазу Абанду (№127) и Бьянку Андрееску (№ 160 в парах).

Вероятно, Канада будет делать ставку на парную встречу и попробует зацепиться за победы в одиночных матчах. Тем более, что Цуренко все еще чувствует дискомфорт после повреждения.

Единственный раз Украина виделась с Канадой 5 лет назад: в 2013-м проиграли в Киеве 2:3. Тогда играли на грунте во главе со Свитолиной, которая еще была 90-й ракеткой мира. Сейчас играем на харде.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является Украина. Ставки на победу нашей команды принимаются с коэффициентом 1,27, тогда как на канадскую сборную можно поставить с коэффициентом 3,7.

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