Лидер сборной Канады провела индивидуальную тренировку.

Теннисистка сборной Канады Эжени Бушар провела отдельную от всей команды тренировку накануне матча против Украины в Кубке Федерации.

Бушар не выступала в Кубке Федерации с 2015 года, а с партнершами по сборной практически не общается.

Появление канадки на соседнем корте прокомментировал капитан сборной Украины Михаил Филима.

"Я видел краем глаза, что она с кем-то спаррингует, но у нас у самих была работа, поэтому не могу сказать в какой она форме. Откровенно говоря, удивлен. Кондиции центрального и тренировочного кортов отличаются, хотя и не сильно. Возможно, Бушар не захотела тренироваться с командой, а предпочла держаться особняком", - цитирует Филиму ukrtennis.com.

Ранее сообщалось, как сборная Украины по теннису провела первые тренировки перед матчес с Канадой.

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