Свитолина в движении: свежая фотосессия от первой ракетки Украины
Элина Свитолина снялась в эксклюзивной фотосессии для WTA.
Четвертая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина позировала в фотосессии для WTA. Украинская теннисистка изобразила свое поведение на корте для динамичных кадров.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина в числе пяти украинских теннисистов подала заявку на участие в Ролан Гаррос.
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