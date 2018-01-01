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Свитолина в движении: свежая фотосессия от первой ракетки Украины

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Элина Свитолина снялась в эксклюзивной фотосессии для WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
wtatennis.com

Четвертая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина позировала в фотосессии для WTA. Украинская теннисистка изобразила свое поведение на корте для динамичных кадров.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина в числе пяти украинских теннисистов подала заявку на участие в Ролан Гаррос.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, фото, фотосессия
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