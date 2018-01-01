Возняцки может пропустить турнир из-за угроз в адрес ее семьи

Во время матча болельщики угрожали теннисистке и ее родным.

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки может пропустить турнир в Майами в следующем году из-за угроз в адрес ее семьи, сообщает Telegraph.

Напомним, в марте Каролин проиграла Монике Пюиг в первом раунде турнира в Майами. Во время игры болельщики выкрикивали угрозы в адрес родителей Возняцки, ее бойфренда Дэвида Ли, а также его племянников, которые находились на матче.

"Я ужасно спала после этого четыре или пять дней. Я чувствовала себя ужасно. Я надеюсь, что этот опыт, который был на турнире в Майами, больше не повторится. Джеймс Блэйк (директор турнира и экс-теннисист) сам пережил несправедливость, и я думала, что он поддержит меня, но он ничего не сделал. Теперь я должна подумать на счет решения, участвовать ли в турнире в следующем году", - говорит Возняцки.

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