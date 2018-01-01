Пять украинских теннисистов подали заявки на участие в Ролан Гаррос

Количество украинцев в самом престижном грунтовом турнире года еще может измениться.

Пять украинцев попало в основную сетку главного грунтового теннисного турнира года - Ролан Гаррос, который пройдут во Франции с 27 мая по 10 июня.

У женщин это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. У мужчин прямую путевку получил только Александр Долгополов.

Правда, список не окончательный. Нет сомнений, что Марта Костюк, Сергей Стаховский и другие попробуют попасть на турнир через квалификацию, а участие Долгополова пока под вопросом из-за восстановления после травмы руки.

Ближайшим турниром для украинских теннисисток станет турнир в Штутгарте, где заявлены Свитолина и Костюк.

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