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Пять украинских теннисистов подали заявки на участие в Ролан Гаррос

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Количество украинцев в самом престижном грунтовом турнире года еще может измениться.
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Пять украинцев попало в основную сетку главного грунтового теннисного турнира года - Ролан Гаррос, который пройдут во Франции с 27 мая по 10 июня.

У женщин это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. У мужчин прямую путевку получил только Александр Долгополов.

Правда, список не окончательный. Нет сомнений, что Марта Костюк, Сергей Стаховский и другие попробуют попасть на турнир через квалификацию, а участие Долгополова пока под вопросом из-за восстановления после травмы руки.

Ближайшим турниром для украинских теннисисток станет турнир в Штутгарте, где заявлены Свитолина и Костюк.

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Теги: теннис, Ролан Гаррос, Элина Свитолина
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