Капитан сборной - о тренировках в Канаде: Есть неточности по корту, но все в равных условиях

Теннисистки сборной Украины провели тренировки перед матчем против Канады.

Игроки сборной Украины рассказали, как проходят тренировки в Монреале и к чему придется привыкнуть накануне матча против сборной Канады в Кубке Федерации.

Капитан команды Михаил Филима доволен тренировками теннисисток, но отметил, что на корте есть неточности, но все находятся в равных условиях.

"Все нормально, мне нравится, как девочки привыкают к покрытию. Освещение, да, специфическое, в том числе на подбросе. Но у нас еще есть время привыкнуть. Есть некоторые неточности по корту, какие-то неправильные отскоки, но все в равных условиях. И само покрытие, и мячи, и температура в зале - все в порядке", - рассказал Филима на пресс-конференции.

Леся Цуренко, которая впервые выступит в Монреале тоже отметила неудобства с освещением.

"Два раза я не смогла приехать на соревнования WTA в Монреале, так что я здесь впервые. Да, освещение слишком яркое. Что касается погоды, то мне очень холодно, последних два месяца я был исключительно в жарких местах. Но у меня есть куртка и шапка. Теперь чувствую себя гораздо комфортнее", - сказала Цуренко.

По словам Катерины Бондаренко из-за очень изменчивой погоды в зале играть комфортнее.

"На улице может быть то ветер, то солнце, поэтому в зале играть комфортнее. Привыкнем к освещению и все будет хорошо", - сказала Бондаренко.

Напомним, сборная Украины сыграет против Канады 21-22 апреля в рамках плей-офф Второй Мировой группы.



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