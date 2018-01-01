Долгополов снялся с очередного турнира

Александр Долгополов не будет участвовать в турнире серии АТР 250 в Будапеште.

Украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира серии АТР 250, проводимый в Будапеште с 23 по 29 апреля, сообщает Tennis World USA.

Украинец впервые должен был выступить в Будапеште, но из-за травмы запястья он вынужден его пропустить. Вместо Долгополова в турнире примет участие представитель Узбекистана Денис Истомин.

В этом году первая ракетка Украины провел девять матчей в текущем сезоне, а когда сможет продолжить выступления - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!