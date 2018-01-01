Переключиться на мобильную версию

Долгополов снялся с очередного турнира

Комментариев: 0
Александр Долгополов не будет участвовать в турнире серии АТР 250 в Будапеште.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира серии АТР 250, проводимый в Будапеште с 23 по 29 апреля, сообщает Tennis World USA.

Украинец впервые должен был выступить в Будапеште, но из-за травмы запястья он вынужден его пропустить. Вместо Долгополова в турнире примет участие представитель Узбекистана Денис Истомин.

В этом году первая ракетка Украины провел девять матчей в текущем сезоне, а когда сможет продолжить выступления - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Долгополов, ATP, травма, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь