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Свитолина показала свою тренировку со штангой

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Украинка усиленно готовится к грунтовому сезону.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео. В ролике теннисистка показала, как готовится к грунтовому сезону, занимаясь в спортзале со штангой.

"Занята тем, что становлюсь сильнее", - написала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA. 

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Теги: Элина Свитолина, теннис, WTA
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  16.04.2018, 14:08
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тренируй -не тренируй -все равно и т д
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