Свитолина показала свою тренировку со штангой
Украинка усиленно готовится к грунтовому сезону.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео. В ролике теннисистка показала, как готовится к грунтовому сезону, занимаясь в спортзале со штангой.
"Занята тем, что становлюсь сильнее", - написала Свитолина.
Ранее сообщалось, что Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA.
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