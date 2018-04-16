Свитолина показала свою тренировку со штангой

Украинка усиленно готовится к грунтовому сезону.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео. В ролике теннисистка показала, как готовится к грунтовому сезону, занимаясь в спортзале со штангой.

"Занята тем, что становлюсь сильнее", - написала Свитолина.

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) 16 Кві 2018 р. о 1:53 PDT

Ранее сообщалось, что Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA.

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