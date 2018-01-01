Монте-Карло (ATP): Надаль победил Хачанова, Джокович не осилил Тима

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Монте-Карло.

Rolex Monte-Carlo Masters – мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Рокбрюн-Кап-Мартене (Франция) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников.

Даты: 15 – 22 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 4 872 105 евро

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Марин Чилич (2), Александр Зверев (3), Григор Димитров (4), Доминик Тим (5), Давид Гоффен (6), Лукас Пуиль (7), Пабло Карреньо-Буста (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Третий круг

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Давид Гоффен (Бельгия, 6) – 4:6, 5:7

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Зверев (Германия, 3) – 4:6, 6:4, 4:6

Новак Джокович (Сербия, 9) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 7:6 (2), 2:6, 3:6

Григор Димитров (Болгария, 4) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 4:6, 6:3, 6:4

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2

Миша Зверев (Германия) – Ришар Гаске (Франция) – 2:6, 5:7

19.04 (18:40) Андреас Сеппи (Италия, Q) – Кей Нисикори (Япония) – 0:6,

19.04 (19:00) Милош Раонич (Канада, 14) – Марин Чилич (Хорватия, 2) –

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 5) – Андрей Рублев (Россия) – 5:7, 7:5, 7:5

Миша Зверев (Германия) – Люка Пуи (Франция, 7) – 2:6, 6:1, 7:6

Григор Димитров (Болгария, 4) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – 3:6, 6:2, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 6) – Стефанос Циципас (Греция, Q) – 7:6, 7:5

Александр Зверев (Германия, 3) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 4:6, 6:3, 6:2

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:3, 7:6

Карен Хачанов (Россия) – Жиль Симон (Франция, WC) – 6:2, 6:2

Даниил Медведев (Россия) – Кей Нисикори (Япония) – 5:7, 2:6

Фабио Фоньини (Италия, 13) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 2:6

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 6:4, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 9) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6, 7:5

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Аляж Бедене (Словения) – 6:1, 6:3

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, LL) – Андреас Сеппи (Италия, Q) – 6:4, 3:6, 5:7

Ришар Гаске (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина, 10) – 6:2, 6:1

Фернандо Вердаско (Испания) – Марин Чилич (Хорватия, 2) – 3:6, 6:7

Милош Раонич (Канада, 14) – Марко Чеккинато (Италия, Q) – 7:6, 6:2

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 7:5, 6:4

Миша Зверев (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – 6:2, 6:7, 6:1

Даниил Медведев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:7, 6:2, 7:5

Джаред Доналдсон (США) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 15) – 3:6, 3:6

Андрей Рублев (Россия) – Робин Хасе (Нидерланды) – 7:6, 2:6, 7:5

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Петер Гоевчик (Германия) – 6:4, 6:3

Кей Нисикори (Япония) – Томаш Бердых (Чехия, 12) – 4:6, 6:2, 6:1

Борна Чорич (Хорватия) – Жюльен Беннето (Франция) – 6:2, 6:3

Милош Раонич (Канада, 14) – Лукас Катарина (Монако, WC) – 3:6, 6:2, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 9) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 6:0, 6:1

Флориан Майер (Германия, LL) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 5:7, 4:6

Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция, Q) – 3:6, 4:6

Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Паоло Лоренци (Италия) – 7:6, 6:4

Аляж Бедене (Словения) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) – 6:4, 7:6

Юити Сугита (Япония) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 2:6

Фернандо Вердаско (Испания) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 5:7, 7:6, 6:1

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Андреас Сеппи (Италия, Q) – 3:6, 7:5, 2:6

Жереми Шарди (Франция, Q) – Ришар Гаске (Франция) – 4:6, 6:7

Фабио Фоньини (Италия, 13) – Илья Ивашко (Беларусь, Q) – 6:4, 7:5

Бенуа Пэр (Франция) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 7:5, 6:7, 4:6

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Марко Чеккинато (Италия, Q) – 3:6, 2:6

Теннис Сандгрен (США) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 2:6, 2:6

Жиль Симон (Франция, WC) – Адриан Маннарино (Франция, 16) – 6:3, 4:6, 6:2

Гидо Пелья (Аргентина, LD) – Диего Шварцман (Аргентина, 10) – 6:0, 2:6, 3:6

Лукас Пуиль (Франция) – Миша Зверев (Германия) – 6:2, 1:6, 6:7

Григор Димитров (Болгария) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 3:6, 6:2, 6:4

Стефанос Циципас (Германия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 4:7, 5:7

Жиль Мюллер (Люксембург) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 3:6, 2:6