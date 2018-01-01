Монте-Карло (ATP): Джокович сыграет с Лайовичем, Нисикори – с Бердыхом

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Монте-Карло.

Rolex Monte-Carlo Masters – мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Рокбрюн-Кап-Мартене (Франция) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников.

Даты: 15 – 22 апреля

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 4 872 105 евро

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Марин Чилич (2), Александр Зверев (3), Григор Димитров (4), Доминик Тим (5), Давид Гоффен (6), Лукас Пуиль (7), Пабло Карреньо-Буста (8)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 7:5, 6:4

Миша Зверев (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – 6:2, 6:7, 6:1

Даниил Медведев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:7, 6:2, 7:5

16.04 (12:00) Джаред Доналдсон (США) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 15) –

16.04 (12:00) Андрей Рублев (Россия) – Робин Хасе (Нидерланды) –

16.04 (12:00) Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Петер Гоевчик (Германия) –

16.04 (13:30) Кей Нисикори (Япония) – Томаш Бердых (Чехия, 12) –

16.04 (13:30) Борна Чорич (Хорватия) – Жюльен Беннето (Франция) –

16.04 (15:00) Милош Раонич (Канада, 14) – Лукас Катарина (Монако, WC) –

16.04 (15:00) Новак Джокович (Сербия, 9) – Душан Лайович (Сербия, Q) –

16.04 (15:00) Флориан Майер (Германия, LL) – Жиль Мюллер (Люксембург) –

16.04 (16:30) Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция, Q) –

16.04 (16:30) Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Паоло Лоренци (Италия) –

16.04 (17:00) Аляж Бедене (Словения) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) –

17.04 (12:00) Юити Сугита (Япония) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) –

17.04 (12:00) Фернандо Вердаско (Испания) – Пабло Куэвас (Уругвай) –

17.04 (12:00) Кайл Эдмунд (Великобритания) – Андреас Сеппи (Италия, Q) –

17.04 (12:00) Жереми Шарди (Франция, Q) – Ришар Гаске (Франция) –

17.04 (12:00) Фабио Фоньини (Италия, 13) – Илья Ивашко (Беларусь, Q) –

17.04 (12:00) Бенуа Пэр (Франция) – Фелисьяно Лопес (Испания) –

17.04 (12:00) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Марко Чеккинато (Италия, Q) –

17.04 (12:00) Теннис Сандгрен (США) – Филипп Кольшрайбер (Германия) –

17.04 (12:00) Жиль Симон (Франция, WC) – Адриан Маннарино (Франция, 16) –

17.04 (12:00) Гидо Пелья (Аргентина, LD) – Диего Шварцман (Аргентина, 10) –