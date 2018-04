Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло. Причина такого решения украинца не сообщается. Об отказе от участия теннисиста сообщил представитель турнира Энрико Мария Рива в Twitter.

Dolgopolov out of Montecarlo. Another LL in