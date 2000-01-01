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Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло

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Алекскандр Долгополов отказался от участия в турнире серии Masters.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло. Причина такого решения украинца не сообщается. Об отказе от участия теннисиста сообщил представитель турнира Энрико Мария Рива в Twitter.

Вместо Долгополова в основной сетке выступит "лаки-лузер".

Ранее сообщалось, что Долгополов должен был встретиться с Кайлом Эдмундом в первом круге турнира в Монте-Карло.

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Теги: Александр Долгополов, теннис, ATP
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