Алекскандр Долгополов отказался от участия в турнире серии Masters.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с турнира в Монте-Карло. Причина такого решения украинца не сообщается. Об отказе от участия теннисиста сообщил представитель турнира Энрико Мария Рива в Twitter.

Dolgopolov out of Montecarlo. Another LL in — enrico maria riva (@enricomariariva) 15 апреля 2018 г.

Вместо Долгополова в основной сетке выступит "лаки-лузер".

Ранее сообщалось, что Долгополов должен был встретиться с Кайлом Эдмундом в первом круге турнира в Монте-Карло.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!