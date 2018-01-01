Жители Флориды против строительства огромной теннисной академии Надаля – СМИ

Рафаэль Надаль задумал построить теннисную академию на 37 кортов.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль намерен построить во флоридском городке Бока-Ратон масштабную теннисную академию.

Как сообщает издание Sun Sentinel, комплекс, который предполагают разместить в местном парке Пэтч-Риф, будет вмещать 37 теннисных кортов, тренировочные помещения, магазины и рестораны. Жители Флориды выступают против такого масштабного строительства и требуют пересмотреть размеры академии.

Отмечается, что власти Бока-Ратон не утвердят проект, если не будут изменены его масштабы, чтобы местные жители могли свободно пользоваться парком. По плану 60% академии будет в общественном доступе. Также Надаль будет платить полтора миллиона долларов в год за остальные 40 % территории.

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