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Жители Флориды против строительства огромной теннисной академии Надаля – СМИ

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Рафаэль Надаль задумал построить теннисную академию на 37 кортов.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль намерен построить во флоридском городке Бока-Ратон масштабную теннисную академию.

Как сообщает издание Sun Sentinel, комплекс, который предполагают разместить в местном парке Пэтч-Риф, будет вмещать 37 теннисных кортов, тренировочные помещения, магазины и рестораны. Жители Флориды выступают против такого масштабного строительства и требуют пересмотреть размеры академии. 

Отмечается, что власти Бока-Ратон не утвердят проект, если не будут изменены его масштабы, чтобы местные жители могли свободно пользоваться парком. По плану 60% академии будет в общественном доступе. Также Надаль будет платить полтора миллиона долларов в год за остальные 40 % территории.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина продолжила приносить неудачи лондонским футбольным клубам.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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