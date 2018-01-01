Свитолина продолжила приносить неудачи лондонским клубам

Кажется, соперникам лондонцев нужно почаще приглашать украинку на стадион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает находится в Лондоне, где у нее есть своя квартира.

В свободное время Элина ходит на футбол, выбирая для просмотра разные матчи чемпионата Англии. Вот только делает она это не на фарт лондонским клубам.

Накануне она сходила на Стэмфорд Бридж, когда Челси не сумел обыграть Вест Хэм. Теперь же она посетила матч Тоттенхэма с Манчестер Сити, о чем сообщила посредством Instagram.

Тоттенхэм проиграл 1:3 Манчестер Сити, усложнив для себя борьбу за медали АПЛ.

Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Два раза Свитолина неудачно для лондонских клубов сходила на футбол. Ждем третьего раза?

Напомним, наш боксер Александр Усик находится в Испании в тренировочном лагере, где проходит первую стадию подготовки к бою против Мурата Гассиева. Там он часто посещает матчи Барселоны.

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