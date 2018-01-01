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Стаховский разгромил третьего сеянного в квалификации Монте-Карло

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Украинец Сергей Стаховский успешно начал грунтовой сезон.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы начал грунтовой сезон, выиграв стартовый раунд квалификации турнира в Монте-Карло.

В матче первого раунда квалификации украинец со счетом 6:1, 6:3 разгромил представителя Сербии Виктора Троицки, который был посеян в квалификации под третьим номером. Встреча продолжалась чуть более часа.

Сергей оформил по два брейка в каждой партии и не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче.

В финале квалификации Сергей Стаховский будет бороться с еще одним сербским теннисистом - Душаном Лайовичем, который 90-й в мире.

Напомним, в основе турнира в Монте-Карло стартует Александр Долгополов.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис
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