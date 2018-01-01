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Стало известно, с кем сыграет Долгополов в первом раунде турнира в Монте-Карло

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Александр Долгополов сыграет на турнире категории Masters.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

В стартовом матче турнира в Монте-Карло категории Masters Александр Долгополов сыграет против 26-й ракетки мира Кайла Эдмунда.

Долгополов в своей карьеру дважды встречался с британцем и дважды брал верх в очных встречах со своим будущим соперником. Также украинец в 2012 году добрался до третьего круга турнира, что является лучшим показателем Александра на соревнованиях в Монте-Карло.

Отметим, что турнир в Монте-Карло пройдет с 16-го по 29-е апреля.

Ранее сообщалось, что Долгополов неожиданно не сумел пройти во второй круг турнира в Марракеше. 

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Теги: теннис, Александр Долгополов, Монте-Карло
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