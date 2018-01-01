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Бондаренко и Козлова сыграют на турнире в Нюрнберге

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Катерина Бондаренко и Катерина Козлова выступят в основной сетке турнира категории International.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
wtatennis.com

Украинки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова сыграют в основной сетке "грунтового" турнира категории International, который пройдет с 21 по 28 мая в немецком Нюрнберге. Об этом сообщил журналист Михал Самульски в своем Twitter, опубликовав заявку на турнир.

Отметим, что Козлова осталась вне игры в апреле из-за травмы колена. Украинка пропустила турнир в Лугано серии International, а также не сыграет на соревнованиях в Стамбуле. 

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов впервые сыграет за 2,5 месяца

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Теги: теннис, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова
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