Долгополов впервые сыграл матч за 2,5 месяца

Украинец не сумел пробиться во второй круг турнира в Марракеше.

Александр Долгополов уступил Андреа Арнабольди (2:6, 3:6) из Италии в стартовом круге турнира в Марракеше.

Напомним, что для украинца это был первый матч после почти трехмесячной паузы.

После поражения на Australian Open наш теннисист не принимал участие в соревнованиях из-за проблем с кистью.

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