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Украинская теннисистка Калинина выиграла третий турнир в году

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Ангелина Калинина выиграла 25-тысячник в американском Джексоне.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла третий титул ITF в сезоне. В американском Джексоне 21-летняя украинка, посеянная под первым номером, в финальном поединке обыграла итальянку Гае Санези 6:0, 6:1.

Отметим, что на пути к выигрышу американского 25-тысячника уроженка Новой Каховки не проиграла ни одного сета своим соперницам.

Данный титул стал для Ангелины девятым на турнирах ITF и уже третьим в текущем сезоне. В январе наша теннисистка одержала победу на двух турнирах с аналогичным призовым фондом в американских городах Дайтона-Бич и Уэсли-Чэпел.

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Теги: Ангелина Калинина, теннис
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Источник: btu.org.ua

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