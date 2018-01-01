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Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса

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У украинских теннисистов будет преимущество домашних трибун.
Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса

Сборная Украины узнала своего следующего соперника в Кубка Дэвиса. Наша сборная 14-15 сентября проведет домашний поединок против сборной Португалии на этапе первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.

Португальцы потерпели поражение со счетом 2:3 от сборной Швеции во втором раунде зонального турнира. Напомним, что шведы ранее в этом сезоне обыграли украинскую сборную в поединке в Днепре. Теперь две "жертвы" шведов определят между собой, кто останется в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Сборные Украины и Португалии встречались в рамках Кубка Дэвиса четыре раза, в том числе и в прошлом году. Тогда победа осталась за хозяевами, португальцами, а общий счет в статистике противостояний 2:2.

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Теги: Кубок Дэвиса, теннис
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